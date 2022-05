Porta Westfalica

Wegen eines Warnstreiks beim Entsorger Pre Zero in Porta Westfalica werden am Mittwoch und wohl auch am Freitag in vielen Orten in OWL die Mülltonnen nicht abgefahren. In den bisher vier Verhandlungsrunden konnte kein Ergebnis erzielt werden.

Von Viola Willmann und Marius Thöne