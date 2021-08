Streit um autofreie Städte

Bielefeld

So manch ein Zuhörer hatte es verwundert zur Kenntnis genommen – und Widerspruch regte sich schnell: Grünen-Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt berichtete beim Kongress des Bielefelder Modehandel-Dienstleisters Katag AG am Donnerstag, dass der Handelsverband Deutschland (HDE) in einem gemeinsamen Konzept das Ziel autofreier Innenstädte mittrage.

Von Oliver Horst