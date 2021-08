Streit um Bürgerservice in Elsen

Elsen

Die Verwaltungsnebenstelle in Elsen gilt vielen als wichtige Anlaufstelle. Beim Behördengang können sich die Bürger so den Weg in die Stadt sparen. Der Bürgerservice ist allerdings seit der Corona-Pandemie geschlossen. Auf Antrag der CDU-Fraktion hat der Elsener Bezirksausschuss sich am Mittwochabend für eine „schnellstmögliche Wiedereröffnung“ ausgesprochen. Die Stadt sieht aber Hindernisse, was zu einer kontroversen Diskussion führte.

Von Matthias Band