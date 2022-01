Streit um einen Grünstreifen

Bielefeld

Ein städtischer Grünstreifen an der Gütersloher Straße birgt Diskussionsstoff. Seit zehn Jahren betreibt Yilmaz Alkis sein Autohaus an der Gütersloher Straße. Vor seinem Betrieb, in dem er 18 Mitarbeiter beschäftigt, stehen Bäume. Sein Plan: Er will den Grünstreifen mit insgesamt acht Bäumen kaufen, um mit seinem Betrieb näher an den Bürgersteig zu rücken.

Von Kerstin Sewöster