Streit um Lautsprecher eskaliert

Der Prozess gegen zwei mutmaßliche Räuber (20/31 Jahre) ist am Bielefelder Landgericht am ersten Verhandlungstag nach einer Stunde vertagt worden: Die in Bielefeld wohnenden Angeklagten kamen nicht. Auf dem Kesselbrink sollen sie einen Mann mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen und eine Lautsprecherbox geraubt haben.

Vorsitzender Richter Carsten Nabel beschloss daher, die Männer erneut zu laden, dann aber mit Schreiben, die in die Heimatsprache der Angeklagten übersetzt sind. Die Verteidiger der Beiden hatten die Kammer zuvor darauf hingewiesen, dass ihre Mandanten des Deutschen nicht so gut mächtig seien. Haftbefehle gegen die Angeklagten, die die Staatsanwaltschaft erwog, wurden zurückgenommen. Sollten die Tatverdächtigen aber zum nächsten Prozesstermin am 26. April nicht erscheinen, „werden sie eingesammelt“, kündigte der Vorsitzende Richter an.