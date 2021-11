Streit um Löscheinsatz: Westfleisch muss nichts zahlen

Paderborn/Minden

Im Streit um den Löscheinsatz nach dem Großbrand im Westfleisch-Schlachthof in Paderborn vor fünf Jahren bleibt die Stadt auf zusätzlichen Kosten sitzen. Das Unternehmen Westfleisch muss also nichts zahlen. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Minden am Montag entschieden.

Matthias Band und Hartmut Nolte