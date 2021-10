Streit um Maskenpflicht im Job

Herford

Weil er sich nicht an die Maskenpflicht am Arbeitsplatz gehalten haben soll, hat ein Arbeitnehmer die Kündigung erhalten. Dagegen geht der Mann nun gerichtlich vor. Er macht unter anderem gesundheitliche Gründe geltend. Die Streitparteien stehen sich in der kommenden Woche vor dem Arbeitsgericht Herford gegenüber.

Von Bernd Bexte