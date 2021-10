Streit um säumige Mieten eskaliert

Mit seinem Mieter ist er wegen Rückständen in einen Streit geraten. Nun muss sich ein Handwerker aus Löhne (47) wegen schwerer Körperverletzung, Trunkenheit am Steuer sowie Fahrens ohne gültige Erlaubnis vor dem Amtsgericht Bad Oeynhausen verantworten.

Auseinandersetzung an der Wohnungstür: Löhner Handwerker (47) steht gleich wegen mehrerer Delikte vor Gericht

In der Verhandlung am Bad Oeynhauser Amtsgericht geht es gleich um mehrere Vorwürfe gegen einen Löhner Vermieter.

Noch stehen die Vorwürfe nicht in allen Einzelheiten fest, nur das ist klar: Der Geschädigte ist ein Mieter des Angeklagten. Aufgrund seiner Rückstände eskalierte im Mai ein Streit an seiner Wohnungstür in der Löhner Innenstadt.