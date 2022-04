Streit um Schützenhof geht weiter

Herford

Die Lage ist kompliziert: Bürgermeister Tim Kähler würde den Stadtpark Schützenhof in Herford als Veranstaltungsstätte am liebsten aufgeben, das Gebäude abreißen lassen und stattdessen dort die Schaffung von Wohnraum ermöglichen. Eine Sanierung, so hatte die Stadt im Jahr 2019 ermitteln lassen, würde 13,6 Millionen Euro kosten.

Von Ralf Meistes