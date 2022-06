Streit zwischen Hundehaltern in Bünde landet vor Gericht

Bünde

Ein Streit zwischen zwei Hundehaltern in Bünde soll vor einigen Monaten derart eskaliert sein, dass sich die Beteiligten nun in der kommenden Woche vor dem örtlichen Amtsgericht wiedersehen werden. Laut Anklageschrift soll ein Mann am Ende der Auseinandersetzung sogar damit gedroht haben, dass er sein Tier auf eine Mutter mit Kinderwagen loslassen werde.

Von Daniel Salmon