Streit zwischen Investor und Stadt

Höxter

Der neue Eigentümer würde sogar den Gang vor ein Gericht antreten. Georg Ummen steht an diesem regnerischen Morgen vor einem Plakat hinter einem Bauzaun am Bierhaus an der Westerbachstraße in Höxter. Das Plakat ist der Stadt ein Dorn im Auge. Es soll umgehend beseitigt werden. Auch für den Bauzaun gebe es aktuell keinen Grund. Dabei ist die „Hauptbaustelle“ das frühere Bierhaus selbst.

Von Jürgen Drüke