Stress für die Natur

Schlangen/Detmold

Das Wetter im Juni lässt sich in einem Satz charakterisieren: Auch im Lipperland war es einfach zu trocken. Zehn Tage, an denen irgendwo ein Schauer herunter kam und vier Tage, an denen ein Regengebiet durchzog – das war einfach zu wenig.

Von Robin Jähne