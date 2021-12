Streufahrzeug gerät ins Rutschen

Regen auf gefrorenem Boden hat in der Nacht zu Montag für glatte Straßen im Kreis Höxter gesorgt. In der Höxteraner Innenstadt geriet am Morgen sogar ein Streufahrzeug ins Rutschen und beschädigte ein geparktes Auto. Insgesamt habe es aber nur wenige Unfälle gegeben, sagte Polizeipressesprecher Jörg Niggemann.

Am Sonntagabend hatten verschiedene Warn-Apps vor Blitzeis und Straßenglätte in der Nacht gewarnt. Am Montagmorgen vermeldete die Polizei im Kreis Höxter aber nur fünf Unfälle. Es blieb in allen Fällen bei Blechschäden.

Der Schwerpunkt der Einsätze habe im Höxteraner Stadtgebiet gelegen, sagte Pressesprecher Jörg Niggemann. In einer Wohnstraße sei dabei auch ein Streufahrzeug in einen Unfall verwickelt gewesen und gegen ein geparktes Auto gerutscht. Der bislang letzte Unfall sei gegen 10 Uhr aus dem Bereich Willebadessen gemeldet worden.

Punktuell könnten einige Straßen auch jetzt noch glatt sein, es empfehle sich weiterhin, vorsichtig zu fahren, rät die Polizei. Aufgrund der schon am Sonntagabend angekündigten Lage hätten sich viele Autofahrer aber offenbar sehr umsichtig verhalten, außerdem sei das Verkehrsaufkommen aufgrund der Feiertage ohnehin nicht so hoch gewesen, sagte Niggemann. Viele Berufstätige haben zwischen Weihnachten und Silvester Urlaub und sind daher nicht auf frühmorgendliche Autofahrten angewiesen.