Strom aus Sonne und Wind von einer Fläche

Wolfgang Kiene setzt an Anlage in Holzhausen auf neues Konzept

Nieheim-Holzhausen

Windkraft und Photovoltaik zusammen – wie das funktioniert zeigt das Unternehmen Maka-Windkraft seit einigen Wochen in der Nähe von Holzhausen. Auch bei den Windenergietagen, die am Donnerstag in Bad Driburg beginnen, wird die Idee eine Rolle spielen.

Von Marius Thöne