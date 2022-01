Strom- und Gasleitungen werden saniert

Mehrwöchige Bauarbeiten: Teile von Grube- und Marktstraße in Höxter gesperrt – Zufahrt zu Hotel und Parkplätzen

Höxter

Die Bauarbeiten in der Marktstraße (barrierefreier Ausbau) und in der Nicolaistraße gehen nach der Pause am Jahresende weiter. Von Mittwoch, 19. Januar, bis zum 11. Februar würden jetzt Teile der Grube- und Marktstraße im Bereich der Einmündung Nicolaistraße/Corbiestraße infolge von Gasleitungs- und Stromkabelsanierungen gesperrt.