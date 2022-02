Stromausfall in vielen Ortschaften

Höxter/Brakel/Beverungen

Grusel-Atmosphäre in Teilen des Kreises Höxter – während draußen aktuell der Orkan tobt, saßen die Menschen in zahlreichen Orten plötzlich auch noch im Dunkeln. Der Grund: ein Stromausfall um 20.25 Uhr wegen eines Defektes am Umspannwerk in Höxter.

Von Dennis Pape