Stromlieferung geht in die Verlängerung

Vor dem Hintergrund aktuell steigender Energiepreise haben die BeSte Stadtwerke GmbH und der Landwirtschaftsverband im Kreis Höxter einen Vertrag zur Stromlieferung abgeschlossen. Für die Jahre 2022 bis 2024 hat der Energieversorger aus dem Kreis Höxter die Ausschreibung für die Belieferung von rund 1400 Zählpunkten gewonnen. Darüber informiert die BeSte in einer Pressemitteilung.

Damit geht die regionale Zusammenarbeit der Landwirte im Kreis Höxter und des Energieversorgers in die Verlängerung. Bereits im September haben der Kreisverband Höxter des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes, der Betriebshilfsdienst und Maschinenring Höxter-Warburg und die BeSte Stadtwerke einen neuen Rahmenvertrag über die Stromlieferung unterzeichneten.

„Schon viele Jahre arbeiten wir eng und vertrauensvoll zusammen, so dass wir uns freuen, dies auch in den kommenden Jahren fortzusetzen“, wird Jens Hoppe, Geschäftsführer des Betriebshilfsdienstes und Maschinenrings Höxter-Warburg, in der Pressemeldung zitiert. Hoppe ergänzt, dass es für die Landwirte gut sei, einen kontinuierlichen und regionalen Ansprechpartner für die Energieversorgung zu haben.

Regionale Zusammenarbeit zahlt sich aus

Dies bestätigt auch Antonius Tillmann, Vorsitzender des Kreisverbandes Höxter des Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverbandes. „Die Landwirte erwarten von uns als ihrem Verband gut verhandelte Rahmenverträge und dies können wir mit diesem Vertrag auch liefern, in dem die Preise für die kommenden drei Jahre gesichert werden. Gerade bei den aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt zahlt sich hier die regionale Zusammenarbeit aus“, wird Tillmann zitiert.

Die Entwicklungen auf dem Energiemarkt waren auch Thema beim energiepolitischen Austausch während der Vertragsunterzeichnung. Stefan Wagner-Schlee, Geschäftsführer der BeSte Stadtwerke, und Vertriebsleiter Dietmar Hillebrand sind sich einig, dass es für die Landwirte ein guter Zeitpunkt war, um sich die Energiepreise zu sichern: „Aktuell beobachten wir stark steigende Strom- und Gaspreise im Energieeinkauf, und es ist schwer abzusehen, wie sich diese weiterentwickeln.“

Allen Landwirten, die bereits Kunde der BeSte Stadtwerke GmbH sind, soll das neue Angebot im November zugeschickt werden. „Mitglieder der beiden Verbände, die noch nicht durch die BeSte mit Strom beliefert werden, können natürlich jederzeit ein entsprechendes Angebot für die Strom- und/oder Gaslieferung anfordern“, teilen die BeSte Stadtwerke mit.