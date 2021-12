Strothe in Kohlstädt wird abgeflacht

Das Beschäftigungsprojekt „Wasser im Fluss“ kann auch im kommenden Jahr fortgeführt werden. Möglich macht das ein nun überreichter Förderbescheid des Landes NRW über 700.000 Euro. Die Wanderausstellung zu diesem Projekt ist noch bis Mitte Januar im Schlänger Bürgerhaus zu sehen. Maßnahmen im Rahmen des Projektes sind für 2022 an der Napte in Billerbeck und an der Strothe in Kohlstädt geplant.

Die Ausstellung „Wasser im Fluss“ wurde im November in Schlangen eröffnet. Sie macht anschaulich, wie Bäche und Flüsse künftig naturnah renaturiert werden können und so einen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten.

Lippe ist landschaftlich stark durch seine vielen Bäche und Flüsse geprägt. Speziell durch die Besiedlung in den Talräumen wurde aber auch in Lippe oft Raubbau an der Natur betrieben. Fließgewässer wurden eingeengt, begradigt oder sogar kanalartig ausgebaut. Ihre natürliche Funktion als Lebensraum für Fische, Vögel oder Insekten ging somit oft verloren. Ziel des Projektes „Wasser im Fluss“ ist es nun, „naturnahe Entwicklungsmaßnahmen an den Gewässern in Lippe so umzusetzen, dass sich der gute Gewässerzustand aus der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (2020) möglichst schnell einstellt“, erklärt der Kreis Lippe.

522 Maßnahmen seit 2004

Das Projekt selbst ging im Jahr 2004 an den Start. Es ist eine Kooperation zwischen dem Kreis Lippe, den 16 Städten und Gemeinden im Kreis Lippe und der Arbeitsgemeinschaft Arbeit gGmbH (AGA). Seit Bestehen haben die Beteiligten 522 Maßnahmen in und an den lippischen Gewässern für einen besseren ökologischen Zustand erfolgreich umgesetzt. Für weitere 113 Maßnahmen liegen umsetzungsreife Maßnahmenvorschläge vor. So wird 2022 beispielsweise in Billerbeck die Napte umgestaltet. Als Ergebnis soll eine naturnahe Gewässer- und Auestruktur entstehen. Die Umgestaltungslänge beträgt rund 300 Meter.

Auch in Kohlstädt an der Strothe ist ein Eingriff auf rund 60 Metern vorgesehen: Das Gewässer wird abgeflacht und es wird Kiessubstrat als Laichhilfe für Fische eingebracht. Seit 2004 wurden allein 38 meist kleinere Renaturierungsmaßnahmen in der Sennegemeinde realisiert. So auch in den Knickwiesen. Auf einer Länge von immerhin 150 Metern konnten die massive Beton-Einfassung aus der Strothe entfernt und die eingetieften Uferbereiche abgeflacht werden.

„Besonders freue ich mich über die hervorragende Zusammenarbeit der vielen lippischen Beteiligten und das jahrelange Engagement für Umwelt und Beschäftigung, das darin zum Ausdruck kommt“, sagte Lutz Kunz, Abteilungsleiter für Umwelt und Arbeitsschutz bei der Bezirksregierung Detmold, bei der Übergabe des Förderbescheides. „Den Menschen hier ist der gute Zustand der Gewässer ein echtes Anliegen.“ Das Land Nordrhein-Westfalen unterstütze daher gern diesen Einsatz für die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

Beschäftigungsprojekt unterstützt benachteiligte Menschen

Das Beschäftigungsprojekt unterstützt zudem benachteiligte Menschen, damit diese wieder Fuß auf dem ersten Arbeitsmarkt fassen können. Für die Umsetzung der Maßnahmen steht neben fachlichem Anleitungs- auch sozialpädagogisches Betreuungspersonal zur Verfügung. Die dabei erworbene fachliche und persönliche Qualifikation der Teilnehmer erhöht die Vermittlungschancen deutlich. Derzeit stellt die AGA 15 Teilnehmerplätze für Mitarbeiter zur Verfügung, die in enger Abstimmung mit dem Jobcenter Lippe besetzt werden.

Wesentliche finanzielle Unterstützung für das Projekt „Wasser im Fluss“ kommt vom Land NRW mit Mitteln aus der Wasserwirtschaft. Rund 12,4 Millionen Euro sind bisher direkt in das Projekt geflossen. Dabei haben die beteiligten Kommunen rund 2,5 Millionen Euro Eigenanteil beigesteuert, das Land die übrigen 80 Prozent übernommen. Für die Arbeitsvermittlung der Mitarbeiter hat das Jobcenter zudem 1,8 Millionen Euro bereitgestellt. Mehr zu den Maßnahmen und dem Konzept gibt es unter www.wasser-im-fluss.de.

Die Ausstellung „Wasser im Fluss“ ist bis Mitte Januar in den Räumen des Jugendzentrums im Bürgerhaus zu sehen. Die genauen Öffnungszeiten sind auf der Internetseite der Gemeinde nachzulesen. Kindergärten, Schulen und Jugendgruppen können auch einen Termin vereinbaren. Ansprechpartner ist Joachim Woite, Telefon 05252/934012.