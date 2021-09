Studenten kritisieren mehr Präsenzlehre an der Universität Paderborn

Hintergrund ist, dass Schnelltests in Deutschland im Oktober kostenpflichtig werden. Das bedeutet für ungeimpfte Studenten, dass sie tief in die Tasche greifen müssen – oder nicht an Präsenzveranstaltungen teilnehmen können, wenn sie sich die Tests nicht leisten können. In der Petition fordern die Studenten von der Landesregierung daher, weiterhin kostenlose Tests für Studierende anzubieten wie das in Bayern geplant ist.

In einem Schreiben, das sich an Uni-Präsidentin Prof. Dr. Birgitt ­Riegraf richtet, bitten die Studenten darüber hinaus darum, ein digitales Lehrangebot aufrechtzuerhalten. „Es gibt viele Studierende, die an chronischen oder familiären (Vor)-Erkrankungen leiden und sich nicht impfen lassen können“, schreibt die Gruppe, was dazu führe, dass diese durch geimpfte und erkrankte Personengruppen gefährdet werden könnten. Auch die Fahrten zur Uni in vollen Bussen und Zügen stellten eine Ansteckungsgefahr dar.

Das im Grundgesetz verankerte Grundprinzip der Menschenwürde verbiete es, Menschen Bildungschancen willkürlich vorzuenthalten, was durch kostenpflichtige Tests aber geschehe, kritisieren die Studenten, die von einer Impfpflicht „durch die Hintertür“ sprechen. Der Zugang zur Hochschullehre müsse allen offenstehen. Da auch Geimpfte andere Menschen anstecken könnten, müsse eine Testpflicht für alle Studenten gelten, fordern sie. Eine Kontaktnachverfolgung sei in der Uni nicht möglich, schreibt die Gruppe. Wie viele Studenten in der Gruppe organisiert sind, ist unklar. Eine Mail dieser Redaktion mit mehreren Fragen ließ sie unbeantwortet.

Angespannte Wohn­situation: 1700 Personen auf Warteliste

In ihrem Schreiben an die Uni-Präsidentin sprechen die Studenten auch die Wohn­situation an, die sehr angespannt sei. Viele Studenten müssten aufgrund der Entscheidung nun binnen eines Monats eine Unterkunft in Paderborn suchen. Außer den Lebenshaltungskosten sowie Kosten, die im Zusammenhang mit dem Studium anfielen, kämen durch die kostenpflichtigen Antigenschnelltests zudem unzumutbare Mehrkosten hinzu. In der Tat dürfte die Wohnsituation für zahlreiche Studenten ein Problem sein, denn während der digitalen Semester sind viele zurück zu ihren Eltern oder gar nicht erst nach Paderborn gezogen, um Geld zu sparen. Das haben auch die Studierendenwerke bereits als Problem ausgemacht. In Paderborn stehen derzeit 1700 Personen auf der Warteliste.

In Paderborn sollen möglichst alle Vorlesungen und Seminare in Präsenz stattfinden. Ob mit oder ohne Maske, sei noch nicht geklärt, weil die aktuelle Corona-Schutzverordnung nur bis zum 8. Oktober gelte, heißt es. Das Semester beginnt am 11. Oktober. Sollten die Vorgaben nicht alles in Präsenz ermöglichen, sei die Uni auf ein Hybrid­semester vorbereitet. Das bedeutet manche Veranstaltungen finden in Präsenz statt, andere digital oder als Mischform.

Appell, Impfangebot zu nutzen

Die Uni-Präsidentin betont, dass die Universität die Sorgen der Studierenden ernst nehme. „Es liegt an uns allen, durch umsichtiges Verhalten zur Minimierung des Risikos beizutragen“, sagt Riegraf, die an die Studenten appelliert, das Impfangebot zu nutzen. „Für diejenigen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, werden bei Vorlage eines ärzt­lichen Attests weiterhin bei jeder Teststation kostenlose Tests angeboten.“

Impftermin am 23. September Foto: Die Hochschulen in NRW gehen von einem hohen Anteil geimpfter Studenten aus. Abfragen zum Impfstatus unter Studenten haben ergeben, dass bereits 80 Prozent geimpft sind. Um die Impfquote unter den Paderborner Studenten weiter zu erhöhen, wird am Donnerstag, 23. September, von 10.30 bis 16.30 Uhr die Möglichkeit angeboten, sich auf dem Uni-Campus in Gebäude Q, Ebene 1, ohne Anmeldung impfen zu lassen. Angeboten werden Erst- und Zweitimpfungen. ...

Die Uni weist darauf hin, dass die Wiederaufnahme der Präsenzlehre auf Grundlage der gesetzlich vorgeschriebenen 3G-Regel erfolgt: Das bedeutet, dass die Studenten den Status als Geimpfte, Genesene oder Getestete nachweisen müssen. Die Kontrolle der 3G-Regel soll auf dem Campus erfolgen. Riegraf: „Nach nunmehr drei weitgehend digitalen Semestern kehren wir wieder zur Präsenzlehre zurück und zu dem, was eine Universität und ein Studium im Kern ausmacht. Persönliche Begegnung und Austausch sind sowohl für den wissenschaftlichen Diskurs als auch für ein erfolgreiches Studium von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Es gibt viele Studierende, die nach drei Semestern Studium nie an der Universität waren, überhaupt noch keinen Universitätsalltag auf dem Campus erlebt haben, dies zu ändern, liegt uns sehr am Herzen. Und es gibt viele Studierende, die sich nichts sehnlicher wünschen als eine Rückkehr auf den Campus – nicht zuletzt, weil sie unter der isolierten Studiensituation in vielerlei Hinsicht leiden.“