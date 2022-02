Studenten willkommen

Paderborn

Vom nächsten Wintersemester an könnte der Anteil von Studenten in den Paderborner Museen und im Theater deutlich zunehmen. Der Grund: An der Uni soll ein Kulturticket eingeführt werden, das Studenten zum Beispiel bei Ausstellungen freien Eintritt gewährt. Dafür werden pauschal maximal fünf Euro vom Semesterbeitrag erhoben.

Von Dietmar Kemper