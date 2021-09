Studentenwohnungen werden gesucht

In NRW startet mit Beginn des Wintersemesters an den Hochschulen jetzt auch wieder das Lehrangebot in Präsenz. Die Studierenden und Lehrenden kehren zurück in die Hochschulen wie Höxter. Nachdem viele junge Menschen während der eineinhalb Jahre der Corona-Pandemie ihre Wohnungen oder Zimmer aus Kostengründen aufgeben mussten oder aufgrund des Online-Studiums keine Wohnung am Studienort benötigt hatten, suchen sie mit ihrer Rückkehr an den Campus freie Wohnflächen. Auch in Höxter.

Studierende kehren nach langer Corona-Zwangspause in Präsenz zurück an Technische Hochschule in Höxter - Semesterbeginn

Die Hochschule am Ziegenberg in Höxter.

Der Präsident der Technischen Hochschule (TH OWL), Professor Dr. Jürgen Krahl, sowie Bürgermeister Daniel Hartmann rufen dazu auf, den rückkehrenden Studierenden sowie den Studienanfängerinnen und -anfängern freie Wohnflächen zur Verfügung zu stellen. „Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass in den Städten und Orten häufig Leerstände zu finden sind, die Studierende gerne bewohnen würden. Wir möchten einen Anstoß geben, den jungen Menschen diesen Wohnraum anzubieten“, erläutert Prof. Krahl.

Auch in Höxter gibt es freie Wohnflächen, die attraktiv sind, entweder in der Innenstadt, in der Wohnsiedlung rund um den Campus, aber auch in den nahe gelegenen Ortschaften. Daniel Hartmann: „Höxter hat den großen Vorteil, dass die Mieten noch recht niedrig sind, vor allem in den Dörfern. Studierende, die hier eine Wohnung anmieten, können ihr schmales Budget schonen. Durch die Anbindung der Ortschaften an den ÖPNV, der in Höxter in naher Zukunft noch deutlich verbessert wird, können die Studenten auf ein Auto verzichten. Unsere belebte Innenstadt mit ihren guten Einkaufsmöglichkeiten und den vielen Gaststätten machen Höxter als Wohnort für Studierende interessant.“

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der TH OWL nimmt Mietangebote für Zimmer und Wohnungen für Studierende entgegen und vermittelt zwischen Anbieter und Wohnungssuchenden. Kontakt AStA Höxter: vorstand@asta-hoexter.de. Studieninteressierte, die noch keinen Studienplatz gefunden haben, können sich übrigens noch bis zum 15. Oktober an der TH OWL für zulassungsfreie Bachelorstudiengänge einschreiben. Am kommenden Montag, 20. September, begrüßt die Technische Hochschule OWL ab 10 Uhr ihre neuen Studierenden im Rahmen eines einstündigen Livestreams auf www.th-owl.de/studienstart.

„Die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe gehört (TH OWL) zu den forschungsstarken Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. An den drei Standorten in Lemgo, Detmold und Höxter können Studierende in über 50 Bachelor- und Masterstudiengängen lernen und forschen. Rund 6600 Studierende legen aktuell an der TH Ostwestfalen-Lippe den Grundstein für ihre Karriere. Markenzeichen der Hochschule ist die enge Zusammenarbeit mit den lokalen Spitzenunternehmen, der Praxisbezug und die exzellente Lehre.