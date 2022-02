Studieren unter widrigen Bedingungen

Prof. Dr. Roswitha Gembris lehrt seit 2008 an der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM). Sie hat die Studiengänge Soziale Arbeit und Sozialpädagogik mit aufgebaut, Sozialpädagogik & Management ist inzwischen der größte Studiengang an der FHM. Die Professorin ist froh, dass trotz Corona keine Prüfung abgesagt wurde und dass auf eine Verlängerung des Studiums verzichtet werden konnte.

Inzwischen ist der Studiengang der größte an der FHM mit 1800 Studierenden (Fernstudium oder berufsbegleitendes Studium) und, so Gembris, in den vergangenen beiden Jahren sei „Corona natürlich immer ein Thema gewesen, längst mit eingeflossen in die Lehre“.