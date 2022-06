Studium wird immer wichtiger

Goldbeck und Co. werben auf der „Expomint“ in Bielefeld um Nachwuchs unter Schülern

Bielefeld

Lilli hält den Lötkolben in der Hand, schaut sich die Anleitung an und beginnt mit der Erhitzung des Lotes. Widerstände und Dioden müssen exakt verbunden werden, damit das Männchen am Ende rot aufleuchten kann. Lilli gehört zu den rund 50 Schülern, die an diesem Vormittag auf der „Expomint“ in der Ravensberger Spinnerei an Berufe im Mint-Bereich herangeführt werden.

Von Philipp Körtgen