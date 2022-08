Stukenbrock feiert seine Schützen

Schloß Holte-Stukenbrock

Darf man in Zeiten des Kriegs in der Ukraine und der weltweiten Corona-Pandemie fröhlich sein und mit Musik durch die Straßen ziehen? Hubert Erichlandwehr warf diese Frage am Sonntag beim 87. Schützenfest der St.-Johannes-Bruderschaft Stukenbrock auf. „Ja, man darf“, lieferte der Bürgermeister die Antwort auch gleich mit.

Von Dirk Heidemann