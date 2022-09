Stukenbrock-Senne gewinnt Bronze

Landrat Sven-Georg Adenauer und stellvertretende Landrätin Dr. Christine Disselkamp gratulieren Stukenbrock-Senne zum erneuten Erfolg: Stukenbrock-Senne hat bereits 2015 einmal Bronze gewonnen und konnte sich dieses Mal erneut erfolgreich im Landeswettbewerb platzieren, nachdem das Dorf in diesem Jahr bereits Kreissieger wurde. „Natürlich will man mehr, wenn man Kreissieger geworden ist und schon ein Mal Bronze auf Landesebene erreicht hat“, zeigt Adenauer Verständnis. „Alle sollten nichtsdestotrotz stolz sein auf das, was sie erreicht haben für die Lebensqualität in Stukenbrock-Senne. Sie sind ein Vorbild weit über die Kreisgrenzen hinaus.“

Landesministerin Silke Gorißen vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen gab am Sonntag zum Düsser Bauernmarkt am Haus Düsse in Bad Sassendorf die Gewinner bekannt. Vier Dörfer aus den Kreisen Olpe, Höxter und Borken sowie vom Oberbergischen Kreis holten Gold. Achtzehn Dörfer bekamen Silber und zehn Dörfer Bronze. Die Abschlussfeier mit Übergabe der Urkunden, Plaketten, Preise und Sonderpreise findet am 5. November im Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse statt.