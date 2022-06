Stukenbrock-Senne überzeugt die Jury

Dorfverein siegt im Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und nimmt Ende August am Landeswettbewerb teil

Schloß Holte-Stukenbrock

„Die Jury möchte, dass Stukenbrock-Senne als Sieger des Kreiswettbewerbs am Landeswettbewerb teilnimmt.“ Stellvertretende Landrätin Dr. Christine Disselkamp hat am Donnerstagabend während einer kleinen Feierstunde Stukenbrock-Senne zum Sieg gratuliert. Acht Dörfer aus dem Kreis Gütersloh hatten am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen. Alle haben gewonnen, aber auf Landesebene wird sich Ende August oder Anfang September Stukenbrock-Senne nach 2014 erneut auf Landesebene mit 17 weiteren Dörfern messen.

Von Monika Schönfeld