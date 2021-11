Das Maskottchen der Weiber in Stukenbrock traut sich noch nicht aus seiner Kiste

Schloß Holte-Stukenbrock

Zum Karnevalsauftakt grüßt das Maskottchen der Weiberfastnacht, der bunte Hahn „Stuki“, noch einmal auf digitalem Wege. Im Februar 2020 war er in seine grüne Kiste gesperrt worden und so recht traut er sich in der Pandemie nicht heraus.