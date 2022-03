Stummer Protest für Umweltschutz und gegen den Krieg

Am Freitag blieben die etwa 150 Teilnehmer/innen beim erneuten Klimastreik bewusst stumm. „Wir möchten auf diese Weise unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigen und gleichzeitig auf das weiterhin so wichtige Thema Klimaschutz hinweisen“, sagt Svenja Winkler von „Parents for Future“ Herford.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen