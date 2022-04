Sturm: Corona-Testzentrum auf dem Blasheimer Markt in Lübbecke geschlossen

Das Drive-In-Testzentrum auf Kanzlers Weide in Minden ist aktuell noch im Betrieb. Sollte sich die Situation weiter verschärfen, wird auch das Testzentrum auf Kanzlers Weide geschlossen. Dies haben die Mühlenkreiskliniken jetzt gegenüber der Presse mitgeteilt.

MEHR ZUM THEMA Wocheninzidenz im Kreis Minden-Lübbecke bei 2487 Fünf Corona-Patienten gestorben

Die stationären Testzentren am Johannes-Wesling-Klinikum, am Krankenhaus Bad Oeynhausen, am Krankenhaus Rahden, am Kaisercenter in Löhne und an der Oststraße in Herford sind von diesen Einschränkungen nicht betroffen. Sie bleiben durchgehend geöffnet und werden je nach Wettersituation auch personell verstärkt. Auch die Drive-In-Testzentren in Löhne auf dem Festplatz und am Alten Güterbahnhof in Herford bleiben geöffnet, hieß es weiter.

Längerfristige Unterbrechungen werden auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Mühlenkreiskliniken und auf der Website www.muehlenkreiskliniken.de/testzentrum veröffentlicht. Die Mühlenkreiskliniken bitten um Verständnis.