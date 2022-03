Sturm verbiegt die Kirchturmspitze

Schlangen

„Achtung“ heißt es in roter Warnschrift in diesen Tagen an der evangelischen Kirche in Schlangen. Die Kirchengemeinde fordert die Bürger auf, einige Wege rund um das Gotteshaus vorerst nicht zu nutzen. Denn es droht Gefahr: Der Sturm, der im Februar auch über Lippe hinweg fegte, hat die Kirchturmspitze verbogen. Als Vorsichtsmaßnahme hat der Kirchenvorstand Wege abgesperrt. Nun muss geklärt werden, wie groß die Gefahr ist und wie der Schaden behoben werden kann.

Von Uwe Hellberg