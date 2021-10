Sturm: Zwei Testzentren schließen

Sowohl das Testzentrum am Blasheimer Markt (Foto) als auch das in Minden bleibt am Donnerstag wegen der Sturmwarnung geschlossen.

Wie Sprecher Christian Busse mitteilte, soll am Blasheimer Markt in Lübbecke und auf Kanzlers Weide in Minden aus Sicherheitsgründen den ganzen Tag über nicht geöffnet werden. Die Testzentren am Wesling-Klinikum in Minden sowie in der Oststraße in Herford blieben hingegen geöffnet. Wenn der Wind am Freitag abflaue, werde wieder geöffnet, sagte Busse.

Im Frühjahr hatten Windböen ein Testzelt am Werre-Park umgeweht.