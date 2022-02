Sturmnacht verläuft glimpflich

"Unspektakulär", bewertet Feuerwehrchef Claus Oberteicher die drei Einsätze seiner Leute. Die Feuerwehrleute waren vor allem mit der Motorsäge im Einsatz. An der Beethovenstraße und Am Furlbach waren Bäume auf die Straße gekippt, die beseitigt werden mussten. An der Bahnhofstraße sei ein Baugerüst in die Baugrube gestürzt. Das hat die Feuerwehr gesichert.

