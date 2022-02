Sturmschaden an der Turnhalle der Realschule Nord

Das Sturmtief Zeynep hat der Feuerwehr Bad Oeynhausen am Freitag reichlich Arbeit beschert. Vor allem umgestürzte Bäume mussten beseitigt werden.

Auswirkungen von Orkan Zeynep beschäftigen die Feuerwehr in Bad Oeynhausen

An der Turnhalle der Realschule Nord ist die Dachkuppel beschädigt worden.

Um der besonderen Situation durch den angekündigten Orkan Zeynep Rechnung zu tragen, hatte die Feuerwehr Bad Oeynhausen am Freitag eine örtliche Einsatzleitung in der Feuerwache an der Königstraße eingesetzt. Diese war um 16 Uhr einsatzbereit.