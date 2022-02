Sturmtief Zynep ist da: Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume

Sturm stürzte eine Birke auf dem Friedhof am Wall in Höxter um.

Die Feuerwehr ist bereits im Einsatz: Auf der L828 zwischen Neuenheerse und Schwaney liegt in Höhe Herbram ein Baum auf der Fahrbahn, ebenso auf der B64 im Bereich der Kurven bei der Iburg. Bäume liegen auch auf der B68 zwischen Lichtenau und auf der Ostwestfalenstraße zwischen Nieheim und Brakel.

Die Stadt Brakel hat am Nachmittag angekündigt, dass der Stadtwald auch über das Wochenende hinaus gesperrt belibt. "Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unbedingt an dieses Verbot zu halten, da weiterhin mit Astbrüchen aus den Baumkronen gerechnet werden muss. Die Standsicherheit einzelner Bäume kann beeinträchtigt sein, bitte meiden Sie daher ebenfalls den Besuch der Friedhöfe sowie Park- und Grünanlagen", heißt es in einer Pressemitteilung der Kommune.

Gesperrte Straßen

Sie hat auch den Triftweg (Wirtschaftsweg von der Rieseler Kapelle in Richtung Schmechten) und Sudheim (Wirtschaftsweg in Richtung der K 39 Antoinettenburg) voll gesperrt. Auch das Regionalforstamt in Neuenheerse warnt weiterhin vor dem Betreten der Wälder.

Der Kreis Höxter hat noch nicht alle nach dem Sturm von Donnerstag gesperrten Straßen wieder freigegeben. „Einige Strecken bleiben gesperrt, entweder weil die Aufräumarbeiten dort noch andauern oder weil durch die neuen angekündigten Stürme weitere Schäden drohen“, sagt Heike Lockstedt-Macke, Leiterin der Abteilung Straßen des Kreises Höxter.

Gesperrt sind noch oder wieder:

Bad Driburg

K 18: Abzweig Alhausen

Brakel

K 18 und K2: Abzweig Café „Albrock“

Marienmünster

K 67: zwischen Hohehaus und der B 239

K 60: zwischen Altenbergen und der Kreuzung „Königslau“

K 60: zwischen Kreuzung „Königslau" und der L 755

K 61: zwischen Kreuzung „Hellersen“ und der Kreuzung „Königslau“

Willebadessen

K 26: zwischen der L 763 und der B 68 in Richtung Lichtenau

L763: zwischen Peckelsheim und Fölsen

Strecke über die Egge zwischen Lichtenau und Kleinenberg

Friedhöfe zu

Die Stadt Bad Driburg weist darauf hin, dass die Friedhöfe bis einschließlich Montag nicht betreten werden dürfen. Die Dringenberger Straße in Bad Driburg ist aktuell auf Höhe des Hauses Nr. 30 voll gesperrt. Es sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgrund des starken Sturms mehrere Dachziegel auf die Fahrbahn und den Gehweg gefallen und zersplittert. Die Sperrung soll bis Anfang kommender Woche bestehen bleiben.

Auf dem Friedhof in Höxter ist bereits beim Sturm in der Nacht zu Donnerstag eine Birke entwurzelt worden. Sie ist auf mehrere Gräber gestürzt. Grabplatten und Grabsteine wurden beschädigt. Mitarbeiter des Bauhofes beseitigten den Baum am Freitagvormitag.

LKW-Fahrer fährt sich vor umgestürztem Baum fest

Die Polizei hat auf der Kreisstraße zwischen Willebadessen und Lichtenau mehrere Autofahrer verwarnt, die trotz Sperrung die Straße passiert haben. Darunter einen 17-Jährigen mit Sonderfahrerlaubnis. "Das sei nicht nur ordnungswidrig, sondern auch höchst gefährlich", sagte Michael Biermann von der Paderborner Polizei am Freitagmorgen. Ein Lastwagenfahrer hatte versucht, vor einem quer über die Fahrbahn liegenden Baum zu wenden und sich dabei festgefahren. Die Polizei kassierte ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro. Auch die Bergungskosten in Höhe von 120 Euro musste der Brummifahrer direkt vor Ort an den Abschleppunternehmer zahlen.

Züge stehen

Der Bahnverkehr ist schon am frühen Nachmittag in ganz NRW eingestellt worden. Der Betrieb wird voraussichtlich erst am Samstagmorgen wieder aufgenommen. Wenn es dann immer noch stürmt, bleiben die Züge noch länger stehen, teilte die Nordwestbahn mit. Für die Verbindungen durch den Kreis Höxter ist kein Ersatzverkehr mit Bussen vorgesehen.