Sturmtiefs verschonen Kreis Höxter bislang weitgehend

Kreis Höxter

Sturmtief „Hendrik“ hat sich in der Nacht zu Donnerstag kaum in der Einsatzstatistik der Polizei und der Feuerwehren im Kreis Höxter bemerkbar gemacht. Am Donnerstagmorgen sorgte dann aber Sturmtief „Ignaz“ dafür, dass die Zahl der Einsätze zunahm. Bisher blieb es bei umgestürzten Bäumen und abgeknickten Ästen. Seit etwa 10.45 Uhr nehmen die Meldungen aber zu, sagt die Polizei.

Von Meike Oblau