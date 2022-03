Suche nach Fachkräften von morgen

Schloß Holte-Stukenbrock

Ein Unternehmen, in dem sich alle Mitarbeiter duzen, in dem man in seinem Job keine festen Arbeitszeiten hat, nicht ins Büro kommen muss und dazu noch ordentlich Geld verdienen kann? Das klingt für viele Schülerinnen und Schüler sicherlich verlockend. Was dahinter steckt, haben jetzt zwei Experten des IT-Dienstleisters Synaxon AG 20 Schülern des Gymnasiums nähergebracht, die in der Stufe EF (10. Klasse) Informatik als Grundkurs gewählt haben.

Von Dirk Heidemann