Suche nach neuen Flächen für Wald in Heepen

Bielefeld

Wo kann im Stadtbezirk Heepen durch Aufforstung zusätzlicher Wald entstehen? Angesichts des Klimawandels und der auch in Bielefeld immer deutlicher werdenden Schäden in den Wäldern hatte die Bezirksvertretung Heepen diese Frage an die Stadtverwaltung gegeben.

Von Hendrik Uffmann