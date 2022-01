Suche nach neuen Investoren hat begonnen

Die Spedition Schröder und Schierenberg GmbH mit Hauptsitz in Porta Westfalica und zwei Standorten in Vlotho hat beim Amtsgericht Bielefeld einen Antrag auf Sanierung im Eigenverwaltungsverfahren gestellt. Das haben der vom Amtsgericht beauftragte vorläufige Sachwalter und das Unternehmen „dasWerk Consulting“, das die Geschäftsführung berät, mitgeteilt.

Speditionsunternehmen Schröder + Schierenberg aus Porta Westfalica strebt Sanierung in Eigenverwaltung an – Geschäftsbetrieb läuft weiter

Die Spedition Schröder hat ihren Ursprung in Uffeln. 1984 zog das Unternehmen nach Porta Westfalica um.

Das Gericht hat dem Antrag stattgegeben. Die Geschäftsführung bleibt bei der Sanierung in Eigenverwaltung – anders als bei klassischen Insolvenzver-fahren – in ihren Funktionen aktiv, wird aber durch Sanierungsexperten unterstützt und überwacht. So berät Norbert Ruthemeyer (dasWerk Consulting, Restrukturierung und Finanzierung aus Düsseldorf) die Geschäftsführung bei der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen. Zur Überwachung der Sanierung wurde Dr. Hans-Joachim Berner, Partner der Kanzlei Willmerköster, vom Amtsgericht Bielefeld zum vorläufigen Sachwalter bestellt.