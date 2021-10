Suche nach Tankstellenräuber

Die Ermittler der Polizei Bielefeld bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Tatverdächtigen, der am Dienstagnachmittag, 19. Oktober, eine Tankstelle in Bielefeld überfallen hat.

Der Räuber hatte am 19. Oktober gegen 14.50 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Einmündung Heeper Straße und Hermann-Delius-Straße betreten. Er bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte Geld. Die Mitarbeiterin folgte den Anweisungen des Räubers und händigte ihm Bargeld aus, das in eine mitgebrachte Tüte gefüllt wurde.

Die Polizei Bielefeld fragt: Wer hat diesen Mann gesehen? Foto: Polizei Bielefeld

Anschließend lief er mit der Beute von dem Tankstellengelände in die gegenüberliegende Mühlenstraße.

Der Räuber ist zwischen 1.80 Meter und 1.90 Meter groß und hat schwarze Haare. Er war bekleidet mit einer Hose und einem Hoodie - jeweils mit Camouflage-Muster in den Farben schwarz, weiß und grau sowie mit einem weißen Brustaufdruck. Sowohl sein Kapuzenoberteil als auch seine Hose hatten ein Tarnmuster.

Der gesuchte Räuber war auffällig gekleidet. Foto: Polizei Bielefeld

Zudem trug er ein schwarzes Cappy, eine FFP2-Maske, schwarz-orange Arbeitshandschuhe und schwarze Sportschuhe.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 der Polizei Bielefeld unter Telefon 0521/5450 entgegen.