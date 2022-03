Super-September im Delbrücker Land

Kreisschützenfest in Boke, Bundesschützenfest in Ostenland, Katharinenmarkt in Delbrück, Krammarkt Ostenland

Delbrück

Das wird aller Voraussicht nach ein September, der in die Geschichte des Delbrücker Landes eingehen wird: Es geht Schlag auf Schlag – Großveranstaltungen an allen vier Wochenenden, und zwar in der Reihenfolge Kreisschützenfest in Boke, Bundesfest des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS) in Ostenland, Katharinenmarkt in Delbrück sowie Vieh- und Krammarkt mit großer Oldtimerausfahrt in Ostenland.

Von Axel Langer und Jürgen Spies