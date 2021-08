Super Stimmung in geselliger Runde

Warburg

Schützenfest am ersten Augustwochenende in Scherfede ist Tradition. Der Heimatschutzverein bot am Wochenende Corona-bedingt eine Alternative an. Am Samstag musizierten auf der Wiese an der Mehrzweckhalle die Musikvereine Scherfede und Ossendorf, am Sonntagvormittag wurde dort eine Schützenmesse mit anschließender Kranzniederlegung am Mahnmal zelebriert.

Von Verena Schäfers-Michels