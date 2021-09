„Das ist schon eine Ehre und eine super Werbung für unser Anliegen“, freut sie sich. Der Verein, der 1988 von Hanns-Jürgen Koch, Lehrer am Widukind-Gymnasium, und seiner Frau Ursula ins Leben gerufen wurde, ermöglicht derzeit 92 Stipendien. Damit ermöglicht er bedürftigen Schülern in der Stadt Koudougou, das Collège Privé d‘Enseignement Technique zu besuchen. „Dort erhalten die Jugendlichen eine Art dualer Ausbildung in den Berufen Maurer, technischer Zeichner, Schweißer, Elektriker und Tischler“, erklärt Uwe Leiding, der 2014 gemeinsam mit Tochter Edline, der 2. Vorsitzenden Sabine Stahr sowie Frauke und Sohn Leonard Busch zu Gast in der Schule war. Wie im Schulbuch nachzulesen ist, kann in Burkina Faso ein Kind für 25 Euro ein Jahr lang zur Schule gehen.

