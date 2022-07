„Superfood“ vom Strauch

Sommerzeit ist Beerenzeit! Es sind kleine blaue, der Gesundheit dienlichen Kraftpakete, die jetzt Hochsaison haben. Gemeint sind Heidelbeeren, die derzeit wieder zu vielen Tausenden an den Sträuchern auf den heimischen Feldern hängen.

Seit Anfang der Woche sind die Selbstpflückfelder des Spargelhofs Winkelmann an der Nuttelner Straße in Tonnenheide eröffnet. Die Sträucher hängen richtig voll, da macht das Pflücken richtig Freude, denn die Eimer sind im Nu gefüllt. Für diejenigen, die nicht so gern selber auf den Feldern unterwegs sind, besteht die Möglichkeit, die kleinen Vitaminbomben im Hofladen zu kaufen.