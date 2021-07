Supermarkt mit neuer Optik

Bünde

Die Punktlandung ist geglückt: Am Donnerstag hat der komplett umgebaute Edeka-Markt von Tim Allison am Holtackerweg zum ersten Mal seine Pforten für die Kunden geöffnet. „Das ist fast unvorstellbar, dass wir diesen Termin halten konnten“, sagt der Inhaber am Rande der offiziellen Eröffnungsfeier am Vorabend.

Von Daniel Salmon