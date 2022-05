Surreale „Landschaften der Kindheit“

Arbeiten von Jarmo Mäkilä und Emma Helle bei Samuelis Baumgarte in Bielefeld

Bielefeld

„At the second Glace“ heißt die Gemeinschaftsausstellung, die heute um 19 Uhr in der Samuelis Baumgarte Galerie eröffnet wird. Gezeigt werden Arbeiten von Jarmo Mäkilä und Emma Helle. Die beiden finnischen Künstler werden bei der Vernissage zugegen sein.

Von Burgit Hörttrich