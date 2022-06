SuS feiert Riesen-Jubiläums-Party

Pfingstturnier in Bad Holzhausen ist gelungene 100-Jahr-Feier – Spaßturnier am Sonntag, Kinderfest am Montag

Nach dem Betriebsfußballturnier am Freitag und Werder Bremen am Samstag standen am Sonntag die Hobbyfußballer auf dem SuS-Jubiläums-Programm. Das Zauberwort war Dorfpokal – entsprechend bunt ging es auf dem perfekt vorbereiteten Grün hinter dem Bahndamm an der Heddinghauser Straße zur Sache.