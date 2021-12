Süße Geschenke: Nikolaus flieht vor dem Regen ins Bürgerhaus

Adventsaktion in Werther-Häger

Der Dauerregen wollte am Samstagabend einfach kein Ende finden – weshalb sich der Heimatverein Häger kurzerhand dazu entschloss, das eigentlich am Bücherhaus geplante Zusammentreffen von Kindern und dem Nikolaus in das trockene und warme Bürgerhaus zu verlegen.

Von Malte Krammenschneider