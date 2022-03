Süße Neueröffnung im April: Donut-Shop in Bünde geplant

Die Gastro-Szene in Bünde soll um eine Attraktion reicher werden: Jungunternehmer Ahmad Ibrahim will an der Bahnhofstraße, direkt in der City, im April einen Donut-Shop eröffnen. „Genau sowas hat uns hier im Ort noch gefehlt“, sagt der 22-Jährige.

Das sieht schon ziemlich lecker aus: Verschiedenste Donut-Kreationen aber auch andere Speisen und Getränke will Ahmad Ibrahim in seiner „Hanson Donuts“-Filiale anbieten.

Bereits seit Anfang 2021 betreibt Ahmad Ibrahim in Bünde seinen Leahmo-Shisha-Shop, ebenfalls an der Bahnhofstraße, bietet dort unter anderem Wasserpfeifen samt Zubehör an. Zwei weitere Standorte mit demselben Sortiment unterhält er in Rinteln und Bad Oeynhausen, dazu noch einen sogenannten Spätkauf in der Kurstadt.