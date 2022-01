SUV kracht gegen Smart: Frau (52) schwer verletzt

Heftiger Unfall im Feierabendverkehr: Bei der Kollision ihres Kleinwagens mit einem Mercedes-SUV auf der Herforder Straße in Bünde ist eine Smart-Fahrerin (52) am späten Dienstagnachmittag schwer verletzt worden.

Mercedes soll auf der Herforder Straße in den Gegenverkehr geraten sein – Feuerwehr befreit Kleinwagen-Fahrerin

Gegen 16.30 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte über den heftigen Crash auf der viel befahrenen Landesstraße informiert. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten am Unfallort war der mit zwei Personen besetzte Mercedes stadtauswärts unterwegs gewesen. Etwa in Höhe des Aldi-Marktes soll das schwere Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten und in den entgegenkommenden Smart der Rödinghauserin gekracht sein.