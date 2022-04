SVE nimmt Fahrt für Jubiläumsfest auf

Um wieder in den gewohnten Versammlungsrhythmus zurückzukehren, haben sich die Mitglieder des SV Eggetal Eininghausen Börninghausen nach nur fünf Monaten erneut zu einer Jahreshauptversammlung getroffen. Die Zusammenkunft fand unter Einhaltung der 3-G-Regel im Saal des Hotel-Restaurants „Lindenhof“ in Büscherheide statt.

In seinem Vorstandsbericht nannte Frank Wübker die Entscheidung der Politik erfreulich, die vom SVE beantragte Sanierung der ehemaligen Grundschulturnhalle Börninghausen im Jahr 2022 umzusetzen. Eine Information seitens der Stadt bezüglich Beginn und genauem Umfang der Maßnahmen stünde allerdings noch aus.

Etwa 40 Mitglieder des SV Eggetal sind zur Versammlung in der Gaststätte Lindenhof zusammengekommen. Foto: SVE / Noah Brümmelhorst

Ansonsten konzentrierte sich Wübker in seinem Bericht vor allem auf die kommenden Aufgaben. So soll das SVE-Veranstaltungskarussell im Jahr 2022 wieder in Schwung kommen. Den Anfang wird dabei nach zweijähriger Auszeit das beliebte Boßelturnier am 23. April machen. Alle 24 Startplätze seien in nur wenigen Tagen ausgebucht gewesen.

Neben dem ebenfalls sehr beliebten „Schlag die Altliga“-Event am 11. Juni steht das aus dem Jahr 2020 verschobene Jubiläumsfest vom 12. bis 14. August anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens im Mittelpunkt des Interesses. Vor allem die geplanten zwei Tanzveranstaltungen werden den Verein vor erhebliche Herausforderungen stellen, sagte der SVE-Vorsitzende. Mit den ersten Vorbereitungen haben die Vereinsmitglieder bereits während des vergangenen Wochenendes am Sportlerheim begonnen. Im November und Dezember werde es zudem wahrscheinlich Übertragungen der WM-Spiele in Katar geben, der Ort dafür sei noch offen.

Marco Fischer (links) und Julian Meier sind nicht die einzigen gewesen, die sich freuten, dass die Vereinsaktivitäten wieder beginnen. Foto: SVE / Noah Brümmelhorst

Der Kassenbericht von Finanzvorstand Holger Brinkmeier ergab für das Jahr 2021 ein deutliches Defizit, das vor allem durch Verschiebungen bei der Rechnungsstellung der Renovierungsmaßnahmen und dem Eingang von Fördergeldern entstanden sei. Dies hatte gleichzeitig im Vorjahr für einen Rekordüberschuss gesorgt. Insgesamt sei die finanzielle Situation des SV Eggetal angesichts der Tatsache, dass zwei Jahre lang keine Veranstaltungen ausgerichtet werden konnten, weiterhin sehr solide. Und so könnten die Mitglieder des SV Eggetal mit Zuversicht auf die bevorstehenden Monate blicken.

Vorsitzender Frank Wübker hatte zu Beginn die Anwesenden um eine Schweigeminute für die in den zurückliegenden fünf Monaten verstorbenen Mitglieder gebeten. Stellvertretend für all diese nannte Wübker den Vereinskameraden Klaus Bussiek, der sich als aktiver Fußballer und Tischtennisspieler, als Jugendtrainer, Betreuer und Platzwart große Verdienste um den Verein erworben hatte. „Er wird eine große Lücke im Verein hinterlassen“, sagte Wübker.

Der Vorsitzende konnte außerdem zwei Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft auszeichnen. Die silberne Ehrennadel des Vereins ging an Manuela Haake und Oliver Tücke.